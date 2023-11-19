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Diyarbakır'da acı olay! Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kalbine yenik düştü

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#Diyarbakır#Kalp Krizi#Hatice Yıldırım
Diyarbakırda acı olay Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kalbine yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 14:37

Diyarbakır'da eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım (35), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

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AK Parti İl Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Yıldırım, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakırda acı olay Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kalbine yenik düştü

Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 

Diyarbakırda acı olay Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kalbine yenik düştü

Diyarbakırda acı olay Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı kalbine yenik düştü

 

 

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#Diyarbakır#Kalp Krizi#Hatice Yıldırım

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