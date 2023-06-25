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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13'e çıktı

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#Diyarbakır#Arazi Kavgası#Cinayet
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 14:42

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e çıktı.

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Olay, 15 Haziran sabahı Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13e çıktı

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale ile söndürüldü. Kavgada ölenler, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13e çıktı

OLAYDA 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Gözaltına alınan ve 20 Haziran’da işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., T.T. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 Haziran’da da dosyaya şüpheli sıfatıyla eklenen ve hastanede tedavisi sona eren yaralılardan M.A. ile A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan 10 şüpheli, bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13e çıktı

Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13e çıktı

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#Diyarbakır#Arazi Kavgası#Cinayet

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