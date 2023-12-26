×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#EYP#Yenişehir
Diyarbakırda 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 02:10

Diyarbakır'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) atan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attığı fark edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu. Şüphelilerin beraberinde bulunan bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu. Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#EYP#Yenişehir

BAKMADAN GEÇME!