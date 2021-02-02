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Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı, doktor böyle duyurdu

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Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı, doktor böyle duyurdu
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Diyarbakır'da pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu.

Kentte iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu. Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.

Diyarbakırda 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı, doktor böyle duyurdu

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