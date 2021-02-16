MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi
GeriGündem Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildiren Kaymakam Yıldırım, "Aydınlı mahallemizde mutasyonlu virüs gözükmesi üzerine mahallemize giriş ve çıkışları yasakladı. Son günlerde, bu mahalledeki vatandaşlarımızla temas eden vatandaşlarımızın kendilerini takip etmelerini ve belirti durumunda hemen hastaneye başvurulmalarını rica ederim" dedi.

Diyarbakırda 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle