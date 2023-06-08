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Diyarbakır’da 1 bölge 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

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#Diyarbakır Valiliği#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi#Dergan Mezrası
Diyarbakır’da 1 bölge 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 20:29

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinin kırsal Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusunun 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. 

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Diyarbakır Valiliği, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Lice ilçesi kırsal Akçabudak ve Kılıçlı mahalleleri sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Lice ilçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesi 7 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) 22 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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#Diyarbakır Valiliği#Geçici Özel Güvenlik Bölgesi#Dergan Mezrası

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