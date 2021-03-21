Diyarbakır ve Van'daki Nevruz kutlamalarına gelenler HES koduyla alana alındı

Diyarbakır'da HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliği saat 10.00’da başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'ndaki etkinlikte 5 bin polis görev alıyor. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar oluşturulan 5 ayrı noktadan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

HALAY ÇEKTİLER

Diyarbakır'da Bağlar ilçesindeki nevruz alanında başlayan kutlamalara çok sayıda kişi katıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde halaylar çekti.

VAN'DA NEVRUZ KUTLAMALARI TEDBİRLERLE BAŞLADI

Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katılıyor. Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.

TUNCELİ'DE, NEVRUZ KUTLANDI



Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı. Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen nevruz kutlamaları, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.





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