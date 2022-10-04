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Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu

Güncelleme Tarihi:

#Toz Taşınımı#Diyarbakır#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 15:06

Diyarbakır ve Mardin’de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. 

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Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle Diyarbakır ve Mardin ile ilçelerinde görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Diyarbakır ve Bismil ilçesi ile Mardin ve Derik ilçesinde evlerin balkonları ile araçların üzeri tozla kaplandı. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu; yer yer parçalı bulutlu ve rüzgarlı geçeceği, güneyli rüzgarlar sebebiyle Mardin ilinin sınır ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olacağının, bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli eseceği, yer yer rüzgarın hızının 50 kilometre saati bulmasının beklendiğini belirtti.

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#Toz Taşınımı#Diyarbakır#Mardin

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