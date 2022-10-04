Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu

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Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle Diyarbakır ve Mardin ile ilçelerinde görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Diyarbakır ve Bismil ilçesi ile Mardin ve Derik ilçesinde evlerin balkonları ile araçların üzeri tozla kaplandı. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.