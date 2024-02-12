Diyarbakır Valiliği’nden 'Doğan Hatun' açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.