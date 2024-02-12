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Diyarbakır Valiliği’nden 'Doğan Hatun' açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

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#Diyarbakır Valiliği#DEM Parti#Doğan Hatun
Diyarbakır Valiliği’nden Doğan Hatun açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 21:27

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi. 

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#Diyarbakır Valiliği#DEM Parti#Doğan Hatun

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