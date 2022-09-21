DiyarbakÄ±r merkezli 3 ilde Alo Tatil operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 3 ay Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± ÅŸehirlerinde hedef olarak belirledikleri restoranlarÄ± ve otelleri arayÄ±p, sÃ¶zde turizm ÅŸirketleri adÄ±na iletiÅŸim kuran, bÃ¼yÃ¼k kafilelere rezervasyon yaptÄ±rarak, kendilerinin belirlediÄŸi firmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyip, yÃ¶nlendiren ve Ã¼creti peÅŸin verilen mallarÄ± teslim etmeyerek haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlayan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Teknik ve fiziki takip sonucu DiyarbakÄ±r merkezli Ä°zmir ve Ä°stanbulâ€™da â€˜Alo Tatilâ€™ operasyonu dÃ¼zenlendi. EÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarda 13 ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸlarÄ± N.S., M.Ã‡. ve O.A.â€™nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheliler, sorguya alÄ±ndÄ±.

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Ã–rgÃ¼t lideri N.S.â€™nin, 80 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve 2 yÄ±ldÄ±r arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â