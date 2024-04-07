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Diyarbakır Bismil’de dokuz kişinin öldüğü arazi kavgasının firari sanığı yakalandı

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Arazi
Diyarbakır Bismil’de dokuz kişinin öldüğü arazi kavgasının firari sanığı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 12:03

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada firari sanıklardan Ömer Taş, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Jandarma ekiplerinin firari sanıkların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Firari, Ömer Taş’ın, Diyarbakır’da bir adrese gittiği ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Taş, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Bismil’de dokuz kişinin öldüğü arazi kavgasının firari sanığı yakalandı

Diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Bismil’de dokuz kişinin öldüğü arazi kavgasının firari sanığı yakalandı

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Arazi

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