Diyanet’ten ‘ötanazi’ açıklaması: Talepte bulunan kişi açısından intihar, bunu uygulayan açısından cinayettir

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Diyanet’ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Tıbbi verilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın, hayatına bir başkası eliyle son verdirmesi demek olan ötanazi, talepte bulunan kişi açısından intihar, bunu uygulayan açısından cinayettir. İslam dinine göre, kişinin kendi canına kıyması (intihar) haramdır. Nitekim Kuran-ı Kerim’de, ‘Ey iman edenler! Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir’ buyrulmuştur.

‘TEMENNİSİ BİLE YASAK’

Peygamberimiz acı ve sıkıntılardan dolayı ölümün temenni edilmemesini istemiştir. Temennisi bile yasak olan bir işi gerçekleştirmek elbette büyük bir cürüm olur. Bu deliller de gösteriyor ki Allah’ın emanet ettiği cana kıymak caiz değildir. Çünkü bu, hem Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemek hem de O’nun takdirine karşı isyan anlamına gelir. Çekilen dertler ve acılar, müminin günahları için kefarettir. Üstelik bugün, yaşamından ümit kesilen hasta için hızla gelişen tıpta yeni bir tedavi imkânının ortaya çıkması, ihtimal dışı değildir.”