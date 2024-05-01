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Diyanet’ten açıklama: TOGG kullanıyoruz

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#Ali Erbaş#TOGG#Diyanet İşleri
Diyanet’ten açıklama: TOGG kullanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında geçen günlerde makam aracı olarak Audi A8 model araç istediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan makam aracı tartışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

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Makam aracı olarak TOGG kullanıldığının belirtildiği açıklamada, “Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir. O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehirdışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır” denildi.              

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#Ali Erbaş#TOGG#Diyanet İşleri

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