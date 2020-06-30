Diyanet TV canlı izle | Diyanet TV frekans bilgileri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler nedeniyle bu yıl Yaz Kur'an Kursları'nda eğitimlerin Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını belirterek, derslerin bugün başladığını ve 6 hafta boyunca devam edeceğini bildirdi. Bu gelişmenin üzerine Diyanet TV'ye yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Diyanet TV nasıl izlenir?
Diyanet'in uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek 'Yaz Kur'an Kursları' Diyanet TV'de başladı. İşte, Diyanet TV frekans bilgileri ve canlı izleme linki...
Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri yayında olan Diyanet TV, dini içerikli yayınlarıyla pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet TV'yi televizyonların yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün.
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: ¾
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
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