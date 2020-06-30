Diyanet TV canlı izle | Diyanet TV frekans bilgileri

Diyanet'in uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek 'Yaz Kur'an Kursları' Diyanet TV'de başladı. İşte, Diyanet TV frekans bilgileri ve canlı izleme linki...

Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri yayında olan Diyanet TV, dini içerikli yayınlarıyla pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet TV'yi televizyonların yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün.

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: ¾

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4