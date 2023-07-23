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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz

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#Ali Erbaş#Ayasofya Camii#Sabah Namazı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 18:40

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, yarın sabah namazında Ayasofya’da olacaklarını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz’da sabah namazında Ayasofya’da olacaklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya şiirinden “Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır.” dizelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da yarın sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz.”

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#Ali Erbaş#Ayasofya Camii#Sabah Namazı