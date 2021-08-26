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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, mesajında, "Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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