Diyalizlilere deprem filmi

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Filmde hastaların diyalizde olduğu esnada makine ile olan bağlantısını güvenle kapatarak cenin pozisyonuna geçmesi gerektiği vurgulandı. Depremlerin etkisini sıfırlamak adına 3 büyük projeleri olduğunu söyleyen TBV Başkanı Timur Erk, “Gerek olduğunda TIR üzerinde konteynerin içine yerleştirilmiş 6 üniteli diyaliz merkezini altyapısıyla birlikte ihtiyaç gösterilen her yere taşımaya hazırız ve oraya gidip 24 saat içinde hizmete alabilecek durumdayız. Hastalar 4 saat boyunca damarları sürekli dışarı açık olabilecek pozisyondalar. Önemli olan hastayı diyaliz sırasında o iki damar yolundan güvenli bir şekilde korumak” dedi.