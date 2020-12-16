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SİVAS,(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü

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Divriği'de pazarda dronlu ateş ölçümü
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SİVAS'ın Divriği ilçesindeki pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, dronla vatandaşın ateşi ölçüldü.

Divriği ilçesinde alınan tedbirler ile koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanırken, Kaymakam Mehmet Bek'in talimatı ile bugün, yoğunluk yaşanan pazar yerinde dronla ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca vatandaşlar anonslar yapılarak, uyarıldı.

Kaymakam Bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan bu tedbirlere uymasını istedi. 

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