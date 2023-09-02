Disney’e ‘izinsiz hikâye’ davası

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İddiaya göre kitapta yer alan konu, hikâye ve olay örgüsü Disney Plus’ta yayınlanan ‘Dünyayla Benim Aramda’ isimli dizide Arzum Uzun’dan izin alınmadan kullanıldı. ‘Dünyayla Benim Aramda’ adlı dizideki senaryonun ana konusu ile kitaptaki ‘Bilun ve Sinan’ın aşkları gibi İlkin ve Tolga’nın aşk ilişkilerini içeriyordu. Kitapta ‘Bilun’ bir dergide yayın yönetmenini, ‘Sinan’ ise dizi oyuncusu olarak yer alıyordu. Dizide de ‘İlkin’ karakteri bir dergide yayın yönetmenini, Tolga da meşhur bir dizi oyuncusunu canlandırıyordu.

TAZMİNAT İSTEDİ

Dizinin senaryosu tamamen ‘Süper Zeki Bir Kadının Über Salak Hikâyesi’ isimli kitaptan esinlenerek yazılmış ve ‘Dünyayla Benim Aramda’ isimli diziye dönüştürülmüştü.

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İzinsiz kullanım nedeniyle müvekkilinin eser üzerindeki maddi ve manevi haklarının zarara uğradığını dava dilekçesinde belirten Arzum Uzun’un avukatı Ali Nail Bahadır, “Bu durum müvekkili mağdur etmiştir. Müvekkili zarara uğratan dijital platform şirketi ile MF Yapım şirketi tarafından bu durumun giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle müvekkilin maddi zararı belirsiz olduğundan, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lira maddi tazminat ile 1 milyon lira manevi tazminatın davalı iki şirketten faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” dedi.