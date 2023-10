Disney, Meclis'te 'Atatürk dizisi' savunması yapacak

Haberin Devamı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı görüşüldü. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Disney'in yaptığının açık bir sansür hak ve hürriyetlerin ihlali olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD'deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendileri anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz" dedi.

"ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Yayman, Disney Plus’un neden böyle bir karar aldığının kendilerine sorulması gerektiğine dikkat çekerek, "Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Onun için Disney temsilcilerini komisyona davet etmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yayman, Disney yetkililerinin 9 Kasım'da gelerek komisyonda sunum yapacağını, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünden bir gün önce 9 Kasım'da komisyona gelmelerinin anlamlı olacağını, bu tarihten sonra diğer dijital platformları da dinleyeceklerini belirtti. Yayman, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını bildirdi.