Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden Somali’ye taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Somali#Taziye Mesajı
Dışişlerinden Somali’ye taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 18:13

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Somali’nin Hiiraan bölgesinin Mahas şehir merkezinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Somali#Taziye Mesajı

BAKMADAN GEÇME!

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık