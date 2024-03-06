×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Öncü Keçeli#İsrail#Dışişleri Bakanlığı
Dışişlerinden İsrailin Batı Şeria kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 23:28

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, “İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’in konut inşası kararı sonrası yaptığı paylaşımda, “İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, İsrail’in faaliyetinin zorla el koyma olduğunu belirttiği paylaşımında, “İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir. Bu bakımdan, Batı Şeria’daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından ‘yasadışı yerleşim’ olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öncü Keçeli#İsrail#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!