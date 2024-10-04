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Dışişleri'nden Bosna Hersek'e 'insani yardım' açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Bosna Hersek#Jablanica
Dışişlerinden Bosna Herseke insani yardım açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 19:18

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica şehrinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, Türkiye'nin bölgeye her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. 

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna Hersek'in Jablanica şehrinde bugün meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Bosna Hersek#Jablanica

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