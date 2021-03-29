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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Azerbaycan'a kimlikle seyahat açıklaması

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Dışişleri'nden Azerbaycan'a kimlikle seyahat açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesine yönelik açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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