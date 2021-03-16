Türkiye-Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

İşte o paylaşım:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye-Azerbaycan arasında kimlik kartı dönemi BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Pasaport ❌

Vize ❌

Kimlik Kartı ✅



Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

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