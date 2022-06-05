Dışişleri'nde yoğun diplomasi: 9 bakan geliyor

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İşte Türkiye’ye gelecek bakanlar:

* Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı için yarın (pazartesi) Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov gelecek.

* İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın da yarın Türkiye’de olması bekleniyor.

* Türkiye 7 Haziran Salı günü Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani’yi ağırlayacak.

* 8 Haziran’da ise Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Çavuşoğlu’nu ziyaret edecek.

* Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yine 8 Haziran’da yapacağı ziyaret nedeniyle dünyanın gözü kulağı Türkiye’de olacak.

* Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da önümüzdeki cuma günü Türkiye’de olması bekleniyor.

* 15 Haziran’da da hem Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt hem de İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney’in Türkiye’ye gelmeleri planlanıyor.