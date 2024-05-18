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Dışişleri’nde yeni dönem atamaları

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#Dışişleri Bakanlığı#Nuh Yılmaz#Burhanettin Duran
Dışişleri’nde yeni dönem atamaları
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

GEÇEN ay yayınlanan kararname ile Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan reform süreci bakan yardımcılıklarına yapılan atamalarla devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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- Nuh Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın uzun dönemdir mesai arkadaşı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda da Bakan Fidan’ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Yılmaz, gazeteci kökenli bir isim. Yılmaz, Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri, istihbarat ve güvenlik, diplomasi akademisi, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndan sorumlu olacak.

SETA’DAN DIŞİŞLERİ’NE

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ise son dönemde Türkiye’nin odaklandığı bölgelerden Afrika kıtasından sorumlu olacak.

- 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Ayşe Berris Ekinci, 2022 yılından bu yana Enerji ve Çevre Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ekinci, Latin Amerika, Kuzey Amerika, NATO, BM, enerji, çevre ve ekonomik ilişkilerden sorumlu olacak. Bu atamalarla birlikte Dışişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcısı sayısı 5’e çıktı.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Nuh Yılmaz#Burhanettin Duran

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