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Dışişleri'den İsrail'e 'cami' tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#İsrail
Dışişleriden İsraile cami tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 22:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerinin camiye girmesine tepki göstererek, "Cenin Mülteci Kampı'na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek, ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin camiye girmesini kınayarak, "Cenin Mülteci Kampı'na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek, ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz. Yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri hedef alan ağır baskı ve saldırıları nedeniyle gerginliğin son derece yüksek seyrettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini ve bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Bölgenin daha fazla şiddete değil, daha fazla huzura ihtiyacı bulunmaktadır" dedi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#İsrail

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