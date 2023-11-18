Dışişleri Sözcüsü Keçeli duyurdu: 44 Türk ve KKTC vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 Türk vatandaşı ve yakınının Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını anımsatarak, "Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, KKTC vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.

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Keçeli ayrıca, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den Türkiye'ye getirilebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.