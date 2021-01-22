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DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 01:44 | Son Güncelleme:

Dışişleri duyurdu! BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi İstanbul'a taşınıyor

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Dışişleri duyurdu! BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi İstanbul'a taşınıyor
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Dışişleri Bakanlığınca, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) İstanbul’a taşınması anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu gelişme, İstanbulun bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul’a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York’ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA’nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" ifadelerine yer verildi.

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