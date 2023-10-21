Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Öncü Keçeli oldu

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Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne, Türkiye'nin Washington ve Bakü büyükelçiliklerinde çalışan, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Öncü Keçeli getirildi. Keçeli'den önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Tanju Bilgiç yürütüyordu.

ÖNCÜ KEÇELİ KİMDİR?

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslek hayatına 2005'te başladı. Yurt dışında Türkiye'nin Washington ve Bakü büyükelçiliklerinde çalışan Keçeli, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanmadan önce Bakan Özel Müşavirliğinde Elçi-Genel Müdür Yardımcısı olan Keçeli, Ankara'da Bakan Özel Müşavirliği, Müsteşar Özel Müşavirliği, Müsteşar İkili Siyasi İlişkiler Yardımcılığı ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı birimlerinde farklı görevlerde bulundu.