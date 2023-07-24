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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali’ye taziye mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı #Somali#Mogadişu
Dışişleri Bakanlığından Somali’ye taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 21:37

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri akademiye gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bugün askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu’ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde dost ve kardeş Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Somali#Mogadişu