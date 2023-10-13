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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Bunun insanlıkta yeri yoktur

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze
Dışişleri Bakanlığından İsraile tepki: Bunun insanlıkta yeri yoktur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 15:46

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilerin 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi duyurusuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur" denildi.

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze

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