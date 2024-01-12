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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrailli Bakan Katz'ın iddialarına yanıt

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yargı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeliden İsrailli Bakan Katzın iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 19:57

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.

İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yargı

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