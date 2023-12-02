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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’den İsrailli Bakanının paylaşımına tepki: Saldırılar meşru müdafaa olarak kabul edilemez

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#İsrail
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’den İsrailli Bakanının paylaşımına tepki: Saldırılar meşru müdafaa olarak kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 23:28

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’in paylaşımının ardından yazılı açıklama yaptı.

Keçeli yaptığı açıklamada, "İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de gördüğümüz üzere: İsrail, Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe; kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacaktır. Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumu, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemleri yatmaktadır. İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#İsrail

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