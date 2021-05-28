Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Susanne Raab’a tepki

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab’ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:



"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, ’Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi’ tarafından hazırlanan ve Avusturya’daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.



Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya’nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır."

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