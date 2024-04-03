Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Brüksel'de kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika’nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor.

Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda aile fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüştü.





