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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Brüksel'de kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Yunanistan#Belçika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 18:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sebebiyle bulunduğu Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Birleşik Krallık, Yunanistan, Finlandiya ve Bulgaristan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika’nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar

Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda aile fotoğrafı çektirildi. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar

Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Brükselde kritik temaslar

Bakan Fidan ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüştü.

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#Hakan Fidan#Yunanistan#Belçika

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