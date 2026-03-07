Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Provokasyona gelecek bir ülke değiliz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı"nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fidan, "İran ile yakın temastayız. Güvenliğimizi sağlamada çok şükür bir sıkıntımız yok. Kolay provokasyona gelecek bir ülke değiliz. İran tarafına, ‘Bunun devamı gelecekse ama dikkat edin’ şeklinde uyarıda bulunduk. Savaşın yayılmasını istemiyoruz."