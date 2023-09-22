Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde bugün Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

İSRAİLLİ BAKANLA BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Fidan, temasları kapsamında New York’taki Türkevi’nde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü. İkili görüşmede ,ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.