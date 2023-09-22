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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

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#Hakan Fidan#ABD#Belçika
Dışişleri Bakanı Fidandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 18:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York şehrinde Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde bugün Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidandan diplomasi trafiği

Bakan Fidan ayrıca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidandan diplomasi trafiği

İSRAİLLİ BAKANLA BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Fidan, temasları kapsamında New York’taki Türkevi’nde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü. İkili görüşmede ,ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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#Hakan Fidan#ABD#Belçika

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