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Dışişleri Bakanı Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu

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#Hakan Fidan#Tebrik Telefonları#Kuveyt
Dışişleri Bakanı Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 20:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kuveyt, Cezayir ve Malezya’dan mevkidaşları arayarak, yeni görevi nedeniyle tebrik ettiler.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile bugün (5 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede mevkidaşı, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Attaf ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bugün (5 Haziran) telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde mevkidaşları, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

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