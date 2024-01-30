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Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya’da

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Romanya
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya’da
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 22:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’ya geldi.

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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bulgaristan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’nın başkenti Bükreş’e geldiğini bildirdi. Bakan Fidan’ın yarın Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Romanya temasları kapsamında ayrıca Senato Başkanı Nicolae Ciuca ve Başbakan Marcel Ciolacu ile de bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın yarınki görüşmelerinde, Romanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Romanya

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