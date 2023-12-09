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Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'da

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Kanada#ABD
Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 21:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için Kanada'da temaslarda bulundu.

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadada

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadada

 

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#Hakan Fidan#Kanada#ABD

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