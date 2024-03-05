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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi için Cidde'ye gitti

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#Hakan Fidan#Suudi Arabistan#Cidde
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi için Ciddeye gitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 17:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

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Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye saati ile 17:00'de Cidde'ye ulaştığı bildirildi.

Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterlik Binası'nda bugün yapılacak olan toplantıda, İsrail'in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlık ele alınacak. Toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de yapacak olan Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu gece yurda dönmesi öngörülüyor.

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#Hakan Fidan#Suudi Arabistan#Cidde

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