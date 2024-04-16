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Dışişleri Bakanı Fidan, Doha’ya gitti

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Katar#Doha
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha’ya gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 21:43

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beştepe’deki kabine toplantısının ardından Ankara’dan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Fidan’ın Katar’ın başkenti Doha’ya gitmek üzere saat 19.40’ta Ankara’dan hareket ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar’da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Doha’daki görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi.

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#Hakan Fidan#Katar#Doha

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