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Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Haniye ile görüştü

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#Hakan Fidan#Blinken#İsrail
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Haniye ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 16:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan Fidan daha sonra Katar'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

"İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Hakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

İnasni yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BAKAN FİDAN HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

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#Hakan Fidan#Blinken#İsrail

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