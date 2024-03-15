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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan’da

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#Hakan Fidan#Azerbaycan#Gürcistan
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan’da
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 01:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’taki temaslarını tamamlamasının ardından yarın yapılacak olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere TSİ 22.55’te Azerbaycan’a geldi.

Başkent Bakü’de Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Bakan Fidan’ın 11. Global Bakü Forumu’na da iştiraki bekleniyor.
Bakan Fidan, Bakü’den önce Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı günübirlik ziyarette Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına iştirak etmişti.

 

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#Hakan Fidan#Azerbaycan#Gürcistan

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