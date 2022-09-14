Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan mesajımızı aldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddesi dış politika oldu. Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı sunumda, Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri konusunda, “Yunanistan şu anda AB ve ABD nezdinde daha güçlü görünmek istiyor. Biz Yunanistan’a karşı dostluk temelli, komşuluk haklarına saygılı bir tutum izliyoruz ancak temennimiz Yunanistan’ın haksız tahriklere daha fazla gelmemesi. Geçmişte imzalanan uluslararası anlaşmalara uygun davranmayan taraf Yunanistan. Bizim haklılığımızın herkes farkında. Bu süreçle ilgili her türlü tedbirimizi aldık. Ancak Yunanistan’ın da verdiğimiz mesajı aldığını düşünüyorum” dedi.



ESAD SEMERKANT’A DAVET EDİLMEDİ



Toplantıda, bir MKYK üyesinin yarın (perşembe) Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılacak Şangay Beşlisi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, orada Esad’la bir araya gelebileceğine dair çıkan haberleri sorması üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Esad, Şangay Beşlisi’ne gelmiyor. Böyle bir davet de yok” dediği öğrenildi.