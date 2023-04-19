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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yarın inşallah Sudan'da ateşkes olacak

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Ateşkes
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yarın inşallah Sudanda ateşkes olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 21:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da yarın ateşkes beklediklerini belirterek, "Yeme içme vesaire ne ihtiyaçları varsa biz onları arkadaşlarımız, büyükelçiliğimiz oraya bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz ama yarın inşallah ateşkes de olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra ,şu anda kapalı, hazırlıklarımızı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Sudan'da ülkeyi yöneten generaller konseyindeki iki askerin anlaşmazlığa düşmesi sonucu başlayan çatışmalara değindi. İki tarafın da kardeşleri olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İşte Sudan’da problem var. Sudan’da iki taraf da bizim kardeşimiz. Neden biz burada taraf tutalım? Her iki tarafla da görüşüyoruz. Çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Yine arkadaşlarımızla birlikte sahada hem şu anda Cumhurbaşkanı vekiliyle görüşüyoruz. Hem de hızlı destek grubunun komutanıyla görüşüyoruz. Savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer yarın tutulacak. Çünkü yarın arefe, ertesi gün bayram" diye konuştu.

Sudan'daki Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

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"Vatandaşlarımıza da buradan çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde şu ateşkes garanti altına alıncaya kadar kalsınlar. Yeme içme vesaire ne ihtiyaçları varsa biz onları arkadaşlarımız, büyükelçiliğimiz oraya bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz ama yarın inşallah ateşkes de olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra, şu anda kapalı, hazırlıklarımızı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımız getireceğiz. Sadece dönmek isteyen vatandaşlarımızı değil şu ana kadar Avrupa ülkeleri dahil birçok ülke, kendi vatandaşlarının tahliyesi için bizden yardım istedi."

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Ateşkes

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