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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile Brüksel'de biraraya geldi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile biraraya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüştük. Antalya Diplomasi Forumu ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için kendisini ülkemizde ağırlayacağız. Karadağ'daki yatırımlarımız büyüyor. Turizmde tecrübemizi paylaşacağız. Pandemiye karşı işbirliği yapacağız." ifadelerini kaydetti.

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