Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan’da şehitler anıtını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, iftar öncesi Mayıs 1989'da asimilasyon kampanyası sırasında şehit düşen soydaşlar için Bohçalar kasabasında bulunan şehitler anıtını ziyaret ederek çelenk koydu. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Bohçalar halkı ile bir araya gelerek, konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasının başından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve en iyi dileklerini getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, “Bohçalarda sizlerle beraber olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Burası kahraman bir diyar. Sözde soya dönüş adı altında Türklüğünüze, Müslümanlığınıza el uzatan komünist rejime ilk burada başkaldırdınız. Kimliğinizi, atalarınızın size yadigarı dilinizi dininizi korumak uğruna şehitler verdiniz. Büyük mücadeleler yaptınız” dedi.

“TÜRK MİLLETİ UĞRUNA CAN VEREN EVLATLARINI ASLA UNUTMAYACAKTIR”

Bulgaristan Türklerinin milli şairi Nuri Adalı'nın demir parmaklıklar arkasından yazdığı şiirinde yer alan “Rumeli'de sabah olacak elbet. Kahraman kesilir bu mazlum millet” dizelerini hatırlatan Çavuşoğlu, “İşte o kahraman millet bugün burada. Şehitlerimizin emanetleri de bugün aramızda. Yüce Allah'ın rahmeti, Bohçalar başta olmak üzere Bulgaristan Türklerinin ve Türk dünyasının bütün şehitlerinin üzerinde olsun. Türk milleti uğruna can veren evlatlarını asla unutmayacaktır” dedi.

“ÖZGÜRLÜK MÜCADELENİZ ALTIN HARFLERLE YAZILDI”

Bohça halkının büyük acılar çektiğine ve büyük fedakarlıklar yaptığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Özgürlük mücadeleniz sadece Bulgaristan'da değil Doğu Avrupa demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. Bulgaristan'da insan hakları ve demokrasi sizlerin öncülüğü ve katkılarıyla yerleşti, gelişti. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz bana Bohçalarda hemen hemen her öğrencinin ana dilimiz Türkçe derslerini aldığını söyledi. Sizlerle iftihar ediyoruz. Belediye Başkanı Nida kardeşimi de ayrıca tebrik ediyorum. Özel çabalarının olduğunu biliyorum. İstisnasız bütün soydaşlarımızın bütün evlatlarımızın bu anayasal haktan yararlanmalarını özellikle temenni ediyorum. Bulgaristan bugün artık Avrupa Birliği'nin önemli bir üyesidir” dedi.

“ÜLKELERİMİZ ARASINDA ÇOK BOYUTLU VE HER ALANDA GELİŞMİŞ İLİŞKİLER VARDIR”

Bulgaristan'ın AB'de Türkiye’ye de her zaman destek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Ülkelerimiz arasında çok boyutlu ve her alanda gelişmiş ilişkiler vardır. Bu ilişkiler ve iş birliğinin temel dayanağı tabii ki sizlersiniz. Bu vesileyle 2 Nisan seçimleri sonrasında istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ettiğimizi buradan da paylaşmak isterim. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güçlü müttefiklik ve dostluk bugün Balkanlar'da barış, huzur ve istikrar için çok önemlidir. İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese yönelik nefret hiç görülmemiş seviyelere çıktı. Türkiye ve Bulgaristan, dost, komşu ve müttefik olarak bu gidişatı durdurabilecek iki ülkedir. Birlikteliğimiz bu yüzden her zamankinden daha değerlidir. Bunu siz soydaşlarımızla birlikte inşallah başaracağız. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanları her zaman sizin yanınızdadır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Bulgaristan Türklerinin büyük dayanışma gösterdiğine değinen Çavuşoğlu, “Yaptığınız yardımların ne kadar hayra geçtiğini bizzat sahada, deprem bölgesinde şahit oldum” dedi.